Cambriolage au Westland Shopping d’Anderlecht : des bijoux volés, une voiture incendiée

Un cambriolage a été commis dans une bijouterie du Westland Shopping Center, à Anderlecht, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les auteurs ont ensuite incendié un véhicule dans le parking souterrain avant de prendre la fuite, a confirmé jeudi la police de la zone Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles).

Les services de secours ont été appelés vers 01h50 après le déclenchement d’une alarme intrusion dans une bijouterie et d’une alarme incendie dans le parking souterrain. Selon les premiers éléments de l’enquête, trois suspects se sont introduits dans le commerce et se sont emparés de plusieurs bijoux.

Au cours de leur fuite, les malfaiteurs ont incendié un véhicule au niveau -1 du parking. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 02h00 pour éteindre le feu à l’aide d’une lance basse pression. Ils ont également procédé à une opération de recherche dans le parking, sans découvrir de victime. L’incendie a dégagé une importante quantité de fumée et les pompiers ont demandé à l’exploitant de ventiler naturellement les lieux en ouvrant tous les accès. Le parking doit rester fermé jusqu’à la fin des opérations de désenfumage, a précisé leur porte-parole Walter Derieuw.

Le parquet a ouvert une enquête. Un périmètre judiciaire a été établi autour de la bijouterie et dans le parking souterrain. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs.

Le Westland Shopping reste accessible à la clientèle. En revanche, les parkings des niveaux -1 et -2 sont inaccessibles et un nombre limité de commerces ne pourront temporairement pas ouvrir afin de permettre le bon déroulement de l’enquête, a indiqué la direction du centre commercial.

Belga