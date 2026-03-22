Plusieurs policiers blessés lors d’incidents en marge du “Carnaval Sauvage”

Plusieurs agents de police ont été légèrement blessés dans la nuit de samedi à dimanche en marge de rassemblements liés au “Carnaval Sauvage” à Bruxelles, a indiqué dimanche la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant une information de Bruzz. Un pompier avait déjà été blessé lors de ces incidents, selon un précédent bilan communiqué par les secours.

Selon la porte-parole de la zone de police, la commissaire Linda Camarero-Verde, les services de police sont intervenus à plusieurs reprises au cours de la nuit à la suite de rassemblements organisés dans le cadre du “Carnaval Sauvage“.

À différents endroits, des feux ont été allumés sur la voie publique et des projectiles ont été lancés, mettant en danger à la fois les services de secours et les personnes présentes. “Grâce à une intervention coordonnée de nos équipes, la situation a pu être maîtrisée et le calme a été rétabli“, a précisé la porte-parole.

Plusieurs infractions ont été constatées, notamment des faits de rébellion, de port d’arme, de vandalisme ainsi que des jets de projectiles en direction de la police et des pompiers. “Plusieurs policiers et un pompier ont été légèrement blessés“, a ajouté Linda Camarero-Verde. Plusieurs personnes ont fait l’objet d’arrestations administratives et judiciaires et des procès-verbaux ont été dressés. Le parquet a été informé des faits judiciaires et a confirmé les arrestations. L’enquête est en cours.

Les pompiers de Bruxelles avaient déjà fait état plus tôt dans la journée d’une intervention vers 03h00 boulevard du Midi, pour éteindre un brasero alors que la police était déjà présente sur place. À l’issue de l’intervention, des projectiles, dont des bouteilles, avaient été lancés en direction du véhicule et du personnel. “Nos équipes interviennent pour aider et sécuriser les situations. Qu’elles deviennent la cible d’agressions est totalement inacceptable“, avait réagi leur porte-parole Walter Derieuw.

Belga