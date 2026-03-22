Un pompier blessé lors d’une agression boulevard du Midi à Bruxelles

Un pompier a été légèrement blessé et un véhicule des pompiers endommagé dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une agression survenue à l’issue d’une intervention boulevard du Midi à Bruxelles, ont indiqué dimanche les pompiers de Bruxelles. Un suspect a été privé de liberté.

Les faits se sont produits vers 03h00 à hauteur du numéro 75 du boulevard du Midi, où une autopompe était intervenue pour éteindre un brasero. À leur arrivée, la police était déjà présente sur place et plusieurs personnes, présentées comme des participants au Carnaval Sauvage, se trouvaient autour du feu. En concertation avec la police, les pompiers ont procédé à l’extinction du brasero. Mais à l’issue de l’intervention, des projectiles, dont des bouteilles, ont été lancés en direction du véhicule et du personnel.

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Un pompier a été légèrement blessé à la jambe, mais a pu poursuivre son service, a rapporté le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Le véhicule d’intervention a également subi des dégâts au niveau du pare-brise. “Aucun élément ne laissait présager une telle évolution de la situation”, ont souligné les pompiers de Bruxelles. La police a procédé aux constatations nécessaires et a effectué une privation de liberté d’un auteur présumé.

Les pompiers de Bruxelles ont condamné fermement les faits. “Nos équipes interviennent pour aider et sécuriser les situations. Qu’elles deviennent la cible d’agressions est totalement inacceptable. Ce type de comportement met en danger les intervenants, mais aussi la sécurité de tous sur place“, a réagi Walter Derieuw.

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Belga