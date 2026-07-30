Une société de deux élus MR d’Anderlecht fait l’objet d’une information judiciaire

Le parquet a ouvert une information judiciaire au sujet des activités d’une des deux sociétés appartenant au couple de mandataires MR anderlechtois, Marcela Gori et Achille Vandyck, revèle jeudi le magazine le Vif.

Ces deux sociétés relèvent l’une du domaine de l’immobilier, et l’autre de celui du service aux entreprises. Vice-présidente du CPAS, Mme Gori revendique la présidence du Foyer anderlechtois, tout comme Lotfi Mostefa (PS), dans le contexte tendu entourant cette société de logements sociaux au centre d’une commission d’enquête parlementaire sur fond de soupçons d’irrégularités impliquant le socialiste. Ces soupçons sont également au centre d’une information judiciaire.

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Selon le Vif, le couple Vandyck – Gori est à la tête de deux sociétés, M.A. Solution et M.A Solution Business, la première étant une agence immobilière, la seconde un business center (une société domiciliant d’autres sociétés en ses murs et proposant une assistance administrative). Achille Vandyck est échevin à Anderlecht, et vice-président du MR local.

Selon l’hebdomadaire, le parquet a confirmé qu’une “enquête est en cours”, mais se refuse à d’autres commentaires “afin d’en garantir l’efficacité“. Les contours de l’information judiciaire ne sont pas connus.

Le 25 juin dernier, le quotidien l’Echo avait indiqué que la société de prestation de services aux entreprises M.A. a hébergé 108 sociétés dont l’adresse a été radiée, et 45 sociétés coquilles vides, liquidées ou mises en faillite, ces dernières années. Or, les adresses où se multiplient les liquidations “sont un vrai indice de fraude“, considèrent plusieurs experts de la lutte antiblanchiment cités de manière anonyme par le quotidien. Parlant d'”allégations diffamatoires“, Mme Gori et M. Vandyck s’en étaient aussitôt défendus, annonçant se constituer partie civile dans ce dossier.

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Belga