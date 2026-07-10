Foyer anderlechtois: Marcela Gori conteste qu’il y a eu un vote pour réinstaller Lotfi Mostefa à la présidence

Aucun vote n’a eu lieu et aucune décision n’a été adoptée pour désigner Lotfi Mostefa (PS) jeudi soir à la présidence du conseil d’administration du Foyer anderlechtois, a déclaré vendredi sa vice-présidente Marcela Gori (MR).

Selon celle qui se considère dès lors comme la présidente faisant fonction du Foyer Anderlechtois, l’ordre du jour du CA “ne prévoyait pas de vote sur la présidence, mais uniquement une discussion”.

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Dans une communication à l’agence Belga, Mme Gori a précisé avoir considéré, avec les trois administrateurs MR et Anders, que le respect de la loi, des statuts et des règles de bonne gouvernance devait prévaloir sur toute autre considération. “Par souci de transparence et de bonne gouvernance, j’ai rappelé qu’un point inscrit à l’ordre du jour pour discussion ne pouvait pas être transformé en vote sans respecter les règles de convocation du conseil d’administration. Une discussion ne vaut pas un vote“, a-t-elle expliqué.

Toujours selon Mme Gori, une proposition a dès lors été formulée pour convoquer rapidement un nouveau CA, avec un ordre du jour prévoyant expressément un vote sur la présidence. Cette solution n’a toutefois pas recueilli l’adhésion de l’ensemble des administrateurs.

“La séance a donc été levée sans que le conseil d’administration ne délibère ni ne procède à un vote sur cette question. L’ordre du jour a été respecté, puisqu’il ne prévoyait qu’une discussion.” “En conséquence, contrairement à ce qui a été annoncé, M. Lotfi Mostefa ne peut, à ce stade, être considéré comme président du CA du Foyer anderlechtois. Aucune décision du conseil d’administration n’a été adoptée en ce sens“, insiste la vice-présidente.

“Après les difficultés de gouvernance qu’a connues le Foyer anderlechtois, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle étape en contournant les règles. La légalité, la transparence et le respect des procédures sont indispensables pour rétablir la confiance”, a-t-elle conclu.

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Belga