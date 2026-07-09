Après sa suspension, Lotfi Mostefa réélu à la présidence du Foyer anderlechtois

Le Foyer anderlechtois a annoncé jeudi, la réélection par le conseil d’administration de Lotfi Mostefa à la présidence de celui-ci. Ce nouvel épisode de la saga entourant la présidence du Foyer intervient après un précédent qui avait mené à la désignation de la vice-présidente Marcela Gori au titre de présidente faisant fonction.

Le Conseil d’administration du Foyer anderlechtois s’est réuni mercredi en début de soirée, sur convocation de Marcela Gori. Selon le Foyer anderlechtois, l’ordre du jour proposé par Mme Gori comportait notamment un point relatif à la ratification des décisions prises lors du Conseil d’administration contesté du 15 juin 2026 (ndlr : ayant abouti par un vote à la suspension de M. Mostefa).

Selon la direction du Foyer anderlechtois, quatre administrateurs ainsi que le directeur général ont demandé l’ajout de plusieurs points à l’ordre du jour, dont plusieurs relatifs à des marchés publics, aux loyers de base ainsi qu’un point de clarification relatif à la présidence et à la vice-présidence de l’institution, conformément aux exigences formulées par la Société du Logement de la Région Bruxelloise.

Le Conseil a débattu de manière collégiale de l’opportunité d’inscrire ce point à l’ordre du jour.

Réélection approuvée

“À l’issue du vote, cinq administrateurs se sont prononcés en faveur de son examen et quatre contre. Le Conseil a dès lors été autorisé à aborder la question de la présidence et de la vice-présidence. Lors de ce débat, Monsieur Lotfi Mostefa s’est retiré des discussions afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts. Madame Gori a pris part au débat et au vote relatifs à ce point. Au terme de ses délibérations, le Conseil d’administration a voté, par cinq voix sur neuf, la nomination de Monsieur Lotfi Mostefa à la présidence de l’institution“, a précisé la direction du Foyer, dans un communiqué.

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Toujours selon la direction du Foyer anderlechtois, le conseil d’Administration a également décidé que les décisions prises lors de la réunion du 15 juin dernier seraient “privées d’effet pour l’avenir” et a adopté les décisions urgentes relatives notamment aux marchés publics, aux loyers de base et à la continuité des activités du Foyer.

Stabilité et régularisation avancées

“Cette décision vise à stabiliser le fonctionnement du Conseil d’administration et répond aux demandes de régularisation et de clarification formulées par la SLRB, dans l’intérêt social de l’institution et dans l’intérêt des locataires“, précise encore le communiqué.

Devant la commission d’enquête sur la gestion du Foyer anderlechtois, la secrétaire d’Etat au Logement, Karine Lalieux (PS) avait annoncé qu’un deuxième avertissement avait été envoyé le 1er juillet dernier au Foyer dans le cadre d’une procédure qui permettrait à la Société du Logement de Région bruxelloise (SLRB) de prendre les choses en main, en cas de persistance d’une situation mettant à mal le fonctionnement interne.

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Belga – Photo : Belga