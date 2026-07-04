Foyer anderlechtois: l’éventualité d’une reprise en main par la Région se profile

Un deuxième avertissement a été envoyé le 1er juillet dernier au Foyer anderlechtois dans le cadre d’une procédure qui permettrait à la Société du Logement de Région bruxelloise (SLRB) de prendre la situation en main, en cas de persistance d’une situation mettant à mal le fonctionnement interne.

C’est du moins ce qu’il est ressorti samedi de propos de la secrétaire d’État bruxelloise du Logement, Karine Lalieux (PS), devant la commission d’enquête du parlement bruxellois sur des soupçons d’irrégularités dans l’attribution de logements, voire de clientélisme, au sein de cette société immobilière de service public (SISP).

Parallèlement aux devoirs d’enquête judiciaire et aux travaux de la commission d’enquête parlementaire, le conseil d’administration du Foyer anderlechtois est fracturé sur la question de la présidence. Le président en place, Lotfi Mostefa (PS), a refusé de faire temporairement le pas de côté que lui demandaient les administrateurs MR et Engagés. Ceux-ci ont désigné la vice-présidente Marcela Gori (MR) au titre de présidente faisant fonction. Plusieurs réunions récentes ont achoppé sur une absence de quorum.

Entendue comme témoin samedi, l’actuelle secrétaire d’État au Logement, Karine Lalieux (PS), a affirmé que ses préoccupations allaient à “l’apaisement de la situation, à la continuité de la gestion du Foyer dans l’intérêt des locataires, et au fait que la SLRB puisse prendre toutes ses responsabilités dans le cadre de sa tutelle”.

Cette instance régionale dispose, a-t-elle rappelé, du pouvoir de contrôler la validité de la composition et le fonctionnement des organes de gestion des SISP. En cas de non-respect par une SISP de ses obligations, la SLRB peut se substituer à elle, après deux avertissements consécutifs transmis par lettre recommandée avec accusé de réception et après avoir entendu la SISP.

Un premier avertissement a été adressé au Foyer le jeudi 18 juin dernier. Un second l’a été le 1er juillet.

En parallèle, face à l’instabilité constatée au Foyer, la SLRB examine l’activation de l’article 78 du code bruxellois du logement. Toujours d’après Mme Lalieux, cette procédure permet au gouvernement de désigner un commissaire spécial chargé de se substituer, dans les limites fixées par sa mission, aux organes “”qui n’assurent plus correctement leurs obligations, afin de rétablir une gouvernance conforme aux principes de légalité, de transparence et de bonne gestion”. Un courrier à ce sujet a également été adressé par la SLRB au Foyer le 1er juillet.