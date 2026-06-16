Foyer anderlechtois : le CA suspend le président Lotfi Mostefa, le PS dénonce des irrégularités

Celle-ci assurera la présidence ad interim de l’institution, selon un communiqué du CA qui s’est tenu en l’absence des administrateurs socialistes.

Cette décision fait suite aux informations sur “la manière dont le Foyer a été géré ces dernières années”.

■Reportage de Marine Hubert et Nicolas Scheenaerts

Cette mission temporaire a pour seul objectif de “garantir la continuité du fonctionnement du Foyer anderlechtois, la stabilité de sa gouvernance et la poursuite du travail quotidien au service des milliers de locataires et candidats locataires”.

“Dans le contexte actuel, notre responsabilité collective est d’assurer la sérénité de l’institution et de préserver la confiance des locataires. Le Foyer Anderlechtois doit rester pleinement mobilisé sur sa mission première : offrir un logement de qualité et un service exemplaire aux citoyens”, a déclaré Marcela Gori, citée dans le communiqué.

Se disant consciente que la présidence du Foyer anderlechtois revient traditionnellement au groupe socialiste au sein de la majorité communale, Marcela Gori a précisé que son mandat avait vocation à être “transitoire”.

“J’assumerai cette responsabilité avec sérieux et impartialité aussi longtemps que nécessaire afin d’assurer la stabilité de l’institution. Par respect pour les accords de majorité et pour nos partenaires, j’invite les représentants socialistes à proposer dans les meilleurs délais une personnalité capable d’assurer durablement cette fonction”, a-t-elle ajouté.

Marcela Gori a enfin appelé à un climat d’apaisement au sein du Conseil d’administration, la priorité devant être de “restaurer un fonctionnement serein, transparent et efficace dans l’intérêt exclusif des locataires, du personnel et de l’ensemble des citoyens”.

Belga