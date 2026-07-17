Deux personnes appréhendées après la saisie de 4,5 kg de cocaïne et de 70.000 euros

Deux personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles après la saisie de 4,56 kg de cocaïne et d’un total de plus de 72.000 euros à la suite d’un contrôle routier, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe) vendredi.

“Le 11 juillet 2026, vers 21h42, nos équipes de police ont mené une opération préventive de contrôle routier”, a détaillé la police. “Lors de leur patrouille sur l’avenue de Selliers de Moranville, à Berchem-Sainte-Agathe, elles ont constaté que les deux occupants d’un véhicule ne portaient pas leur ceinture de sécurité.”

Les policiers ont ensuite procédé au contrôle du véhicule et de ses occupants. “Alors que le véhicule s’immobilisait sur le bas-côté, nos équipes ont observé qu’un sac en tissu avait été jeté par l’une des fenêtres”, a précisé la police, qui a découvert une somme de 50.010 euros dans le sac.

Les deux occupants ont ensuite été privés de liberté et conduits dans les locaux des forces de l’ordre afin d’y être entendus. La police a ensuite mené des perquisitions dans le cadre de l’enquête, et a saisi 4.560 grammes de cocaïne, ainsi que 22.000 euros supplémentaires en espèces.

“Les suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles et ont été transférés, le 12 juillet 2026, au palais de justice de Bruxelles. Le parquet a requis une enquête judiciaire, qui est toujours en cours à ce jour”, a conclu la police.

Belga