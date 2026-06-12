Plus de 3.300 bonbonnes de gaz hilarant saisies lors d’un contrôle à Bruxelles

Sept personnes ont été privées judiciairement de liberté puis mises à disposition du parquet de Bruxelles. Deux autres ont fait l’objet d’une arrestation administrative. Six des sept suspects arrêtés judiciairement ont été inculpés notamment du chef de participation à une organisation criminelle ainsi que de détention et de vente de protoxyde d’azote. Un des établissements contrôlés a été placé sous scellés judiciaires. L’opération a été réalisée avec plusieurs partenaires, dont les SPF Santé publique, Finances et Économie. Selon la police, ces contrôles visent notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent et le sentiment d’insécurité.

Au total, 57 procès-verbaux ont été rédigés et de nombreuses infractions fiscales, sociales et administratives ont été constatées. Les services ont saisi 80,5 kilos de tabac, d’une valeur estimée à 31.143 euros, 3.040 euros en liquide ainsi que 3.345 bonbonnes de protoxyde d’azote de trois kilos.

La valeur totale des saisies est évaluée à 334.500 euros. La police rappelle que le protoxyde d’azote est considéré comme un stupéfiant lorsque son usage est détourné. Son inhalation répétée peut provoquer une dépendance ainsi que des troubles cardiaques, moteurs ou psychiatriques. Une consommation excessive peut également entraîner une asphyxie ou des brûlures. Au-delà des enjeux de santé publique, ces bonbonnes représentent aussi un risque pour les infrastructures. Bruxelles-Propreté a collecté près de 75 tonnes de bonbonnes en 2025.