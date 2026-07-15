Uccle : une pétition en soutien au futur centre Fedasil rassemble plus de 1.300 signatures

Une contre-pétition en faveur du futur centre Fedasil de la rue Beeckman à Uccle a recueilli 1.376 signatures mercredi, deux jours après son lancement par le Collectif pour une Uccle hospitalière et sans visite domiciliaire et Uccle Solidaire. Le texte répond à une pétition de riverains, qui totalisait mercredi 1.528 signatures, demandant la suspension du projet.

“Nous refusons que des familles, des femmes, des hommes et des enfants ayant demandé l’asile soient accueillis avec des recours judiciaires, des messages de rejet ou un climat de peur“, écrivent les initiateurs de la nouvelle pétition. Ils estiment que le recours intenté contre le projet “ne parle pas en notre nom” et affirment vouloir montrer aux futurs résidents “qu’ils ne seront pas accueillis uniquement par des oppositions“.

Le centre, exploité par le Samusocial pour le compte de Fedasil, doit accueillir 230 demandeurs de protection internationale, principalement des familles avec enfants, dans une ancienne maison de repos de la rue Beeckman. Son ouverture, initialement prévue le 14 juillet, a toutefois été suspendue par le tribunal de première instance de Bruxelles dans l’attente d’une décision sur le fond.

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Le projet suscite des tensions depuis plusieurs semaines. Lors de la réunion d’information organisée fin juin par la commune, plusieurs habitants avaient exprimé leurs inquiétudes concernant notamment la densité du projet, les nuisances et le manque de concertation. Quelques interventions avaient également été marquées par des propos à connotation raciste, tandis que d’autres participants avaient au contraire plaidé pour un accueil digne des demandeurs de protection internationale.

Dans les jours qui ont suivi la réunion, la bourgmestre Valentine Delwart (MR) a demandé à la police d’ouvrir une enquête à la suite de messages de haine et d’appels à la violence diffusés sur les réseaux sociaux et visant le futur centre.

Belga