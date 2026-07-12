Asile et migration : Le transfert vers le futur centre Fedasil d’Uccle reporté après une décision de justice

Les 230 demandeurs de protection internationale qui devaient être transférés à partir du 14 juillet vers le futur centre d’accueil de la rue Beeckman à Uccle ne déménageront pas comme prévu.

La directrice générale du Samusocial, Sarah de Liamchine, a annoncé dimanche aux familles concernées que leur transfert était reporté, après la suspension du projet par le tribunal de première instance de Bruxelles.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Sarah de Liamchine indique avoir informé “plusieurs dizaines de femmes, d’hommes et d’enfants” que leur départ n’aurait pas lieu comme prévu. Selon elle, les familles vivaient depuis plusieurs jours avec le strict minimum, une partie de leurs effets ayant déjà été emballée ou transférée.

Elle évoque “l’inquiétude”, “la peur” et “la tristesse” des futurs résidents, ainsi que les nombreuses questions auxquelles les équipes ont dû répondre.

Le futur centre, installé dans une ancienne maison de repos et exploité par le Samusocial pour le compte de Fedasil, doit accueillir principalement des familles avec enfants, mais aussi des personnes isolées et trois mineurs étrangers non accompagnés, en provenance du centre de Koekelberg.

Selon la Dernière Heure/Les Sports, le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé vendredi de suspendre provisoirement l’installation du centre dans l’attente d’une décision sur le fond, attendue d’ici la fin du mois. Cette mesure conservatoire fait suite à une procédure introduite par des riverains contestant notamment les autorisations nécessaires à l’affectation du bâtiment.

Le projet suscite des tensions depuis plusieurs semaines. Fin juin, la bourgmestre d’Uccle, Valentine Delwart (MR), avait demandé l’ouverture d’une enquête de police après la diffusion sur les réseaux sociaux de messages haineux et d’appels à la violence visant le futur centre.

Le Samusocial avait alors indiqué que ces publications suscitaient également de l’inquiétude parmi les futurs résidents et les membres de son personnel.

Belga