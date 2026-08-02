La capitale en alerte orange : jusqu’à 36 degrés attendus ce lundi

Après un dimanche marqué par un soleil généreux et des températures atteignant 32°C à Bruxelles, la Belgique s’apprête à connaître un nouvel épisode de forte chaleur. L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte orange pour ce lundi dans la plupart des régions du pays.

Selon les dernières prévisions de l’IRM, les températures poursuivront leur progression en début de semaine. Les maximales oscilleront entre 32 et 36°C dans l’intérieur du pays, tandis que le littoral bénéficiera de conditions plus tempérées, avec environ 26°C.

L’alerte orange concerne l’ensemble des régions, à l’exception de la Flandre-Orientale, de la Flandre-Occidentale et de la côte.

Un risque d’orages en fin de journée

Si la journée débutera sous un ciel largement ensoleillé, la situation pourrait évoluer au fil des heures. En fin d’après-midi, la couverture nuageuse augmentera progressivement et des averses localisées, voire des orages isolés, pourraient se développer.

Le risque d’instabilité se renforcera en soirée, avec la possibilité d’averses orageuses localement intenses. Ces phénomènes pourraient s’accompagner de fortes rafales de vent.

La chaleur persistera durant la nuit de lundi à mardi. Les températures minimales resteront élevées, comprises entre 17 et 24°C selon les régions, offrant peu de répit après cette journée caniculaire.

La Rédaction