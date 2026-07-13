Rebondissements en série chez BinHôme: le processus de recrutement du nouveau directeur général est finalement annulé

BinHôme relancera le recrutement de sa direction générale après l’annulation d’une procédure contestée, marquée par des rivalités politiques.

Retour à la case départ dans le recrutement de la nouvelle direction générale de BinHôme. La SISP d’Ixelles et d’Uccle annule la procédure pour remplacer Natalie Nicaise, selon les informations de La Libre.

En cause : “Un processus jugé vicié de bout en bout, l’égalité de traitement entre les candidats n’ayant plus été garantie“, écrivent nos confrères. Selon plusieurs sources interrogées par La Libre, il y aurait eu une bataille entre le PS, le MR et Ecolo pour pousser leur candidat.

Quatre finalistes pour le poste avaient été retenus, tous ayant un profil politique marqué. Il y avait Deborah Gustin (ex-cheffe de cabinet adjointe de Nawal Ben Hamou), Pierre-Yves Lux (ancien député bruxellois Ecolo), Marc Loewenstein (ancien député bruxellois DéFI désormais au MR) et Samuel Deroover (directeur des espaces publics à l’administration d’Ixelles passé par le cabinet de Rudi Vervoort (PS)).

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Pour résumer cette longue et complexe affaire pleine de rebondissements : les équilibres ont changé à chaque étape du processus. Pierre-Yves Lux est d’abord arrivé en tête après l’évaluation du cabinet de recrutement Hudson, Samuel Deroover a ensuite été classé premier par le jury, où siégeaient plusieurs personnalités proches du PS, avant que Marc Loewenstein ne recueille les voix libérales lors d’une audition devant le conseil d’administration. Après de nouvelles tractations, Samuel Deroover a finalement remporté le vote grâce à la voix prépondérante du président du CA (Yannick Picquet (PS)), mais cette issue a été contestée par les administrateurs libéraux. Face au risque de recours, les administrateurs ont ensuite voté l’abandon de la procédure par sept voix pour, deux contre et une abstention.

Cette opération aura coûté, selon La Libre, quelque 50.000 euros, en comptant la procédure de recrutement, les honoraires d’avocats et les sessions de jury. Un nouveau recrutement devrait avoir lieu dans les semaines à venir, confirme le président du CA à nos confrères. Les administrateurs devront être plus réservés sur la manière d’exprimer leurs opinions et devront tenir une vraie grille d’analyse afin d’être moins partisans.

La rédaction – Photo : Google Street View