Un dentiste bruxellois fait décorer son cabinet sur le thème de Star Wars
A Schaerbeek, le dentiste Mounir Hammoudi transforme chaque rendez-vous en voyage intergalactique Avec l’aide du designer Ismael Boufrahi , son cabinet plonge petits et grands dans l’univers de Star Wars… pour faire oublier la peur du dentiste et redonner le sourire autrement. Après Jurassic Park, place à Dark Vador: un décor immersif, un projet audacieux, mais surtout une mission : rendre les soins accessibles et magiques, même dans les quartiers les plus défavorisés.
■ Reportage de Maël Arnoldussen, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli