Le directeur général de BX1 quitte ses fonctions avec une indemnité réduite de moitié

Le directeur général de BX1 Marc de Haan quittera ses fonctions ce vendredi 19 septembre avec une indemnité de départ réduite de moitié, a annoncé jeudi l’organe d’administration.

Dans la presse, un montant de 550.000 euros était apparu au mois de juin, ce qui a mené à l’ouverture d’une enquête interne et externe afin de déterminer si l’octroi de cette somme avait été négocié dans les règles, rappelle l’organe d’administration de BX1. “Nous pouvons enfin sortir la tête de l’eau. Même si le travail est loin d’être terminé et que nous allons poursuivre le dialogue avec le personnel sur l’amélioration des procédures internes“, se félicite Martine Barbé, présidente de l’organe d’administration.

Grâce à une nouvelle analyse du dossier et une réécriture de l’accord, le coût réel du départ du directeur général a été réduit de moitié. “Pour ramener le calme, la sérénité et poursuivre le recrutement d’une nouvelle direction générale – l’appel est actuellement ouvert en externe -, nous avons convenu d’une sortie au 19 septembre“, ajoute Mme Barbé.

Interrogé mercredi lors de la séance d’ouverture de session du Parlement francophone bruxellois par plusieurs députés, Rudi Vervoort avait notamment précisé que la Cocof disposait depuis deux jours de l’avis juridique à propos des conditions du départ du directeur général actuel, élément déclencheur de la tension sociale au sein de BX1. Selon le Conseil de celle-ci, “la manière dont le coût des diverses options a été présenté au Conseil d’Administration pose question dès lors que les régimes de RCC (Régime de chômage avec complément d’entreprise) et RCIC (Régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés) semblent avoir été présentés de manière avantageuse au regard d’autres options s’offrant à l’employeur et que nous n’apercevons pas, à ce stade et sous réserve de certaines explications qui pourraient vous être transmises ultérieurement, la justification de certains montants pris en considération“.

Les travailleurs et travailleuses de BX1 avaient mené une nouvelle action de grève le 1er septembre dernier, jour de la rentrée des programmes, pour protester contre l’absence de “réponses concrètes” à leurs revendications sur la gouvernance et les conditions de travail. Les membres du personnel avaient arrêté le travail pour protester contre des “réponses floues des autorités de la chaîne aux demandes urgentes et besoins qu’ils ont exprimés à de multiples reprises”. Le conflit social trouve son origine dans les révélations par la presse survenues en juillet concernant un plan de départ pour le directeur général Marc De Haan et des primes accordées au comité de direction.

Après 40 ans de carrière au sein de BX1, Marc De Haan cessera ses activités au sein de BX1 ce vendredi. L’organe d’administration a dès lors tenu à le remercier pour “son engagement total” et “pour les projets et les avancées significatives qu’il a initiés au sein de notre média de proximité“. Dans le même temps, le processus de recrutement d’une nouvelle direction générale, qui a donc été ouvert vers l’extérieur de l’entreprise, se poursuit.

En parallèle, l’organe d’administration a également tenu à souligner la mise en place d’une série de mesures afin d’améliorer la bonne gouvernance, citant notamment la relance d’une délégation syndicale, la création d’un comité de rémunération, l’analyse et la révision des processus d’évaluation du personnel et de la direction, et la mise en place de procédures internes permettant une meilleure communication. Un plan stratégique de développement de BX1 est en outre en cours de co-construction.

Avec Belga