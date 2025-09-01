Passer la navigation
“Pas d’avancée ? Pas de rentrée” : nouvelle journée de grève pour le personnel de BX1

Réunis en assemblée générale mercredi 27 août, les travailleur.euses de bx1 ont décidé de se mettre en grève ce lundi 1er septembre, jour de rentrée des programmes du média régional. Voici le communiqué de presse du Setca. 

Ils dénoncent des réponses floues des autorités de la chaîne aux demandes urgentes et besoins qu’ils ont exprimés à de multiples reprises.

Deux mois après les révélations par la presse du plan de départ anticipé du Directeur général de bx1 et de primes plantureuses accordées au comité de direction, rien n’a bougé à bx1. Le personnel reste soumis à des mesures d’économie injustes, qui pèsent durement sur ses conditions de travail, sans perspectives d’amélioration.

Nous avons, au début du mois de juillet, formulé des demandes précises en vue d’obtenir des solutions concrètes dans un délai raisonnable aux multiples difficultés découlant des agissements immoraux et néfastes de notre direction. Mais les réponses de notre OA restent floues.

Pour rappel, nos revendications visent :

– l’écartement définitif du directeur général,

– son remplacement en urgence par une personne qualifiée et de confiance,

– un fonctionnement transparent du comité de direction et une évaluation régulière de ses membres,

– une information précise sur l’état des finances de l’entreprise et les perspectives liées à l’emploi, aux programmes ainsi qu’au déménagement de bx1 prévu dans quelques mois,

– l’intégration des représentants du personnel dans le management de l’entreprise,

– une évaluation des risques psycho-sociaux liés au travail au sein de l’entreprise.

Bref, une bonne gouvernance de bx1 et du respect vis-à-vis des équipes !

Ces demandes ont été détaillées en juillet ainsi que la semaine dernière. Mais l’OA de bx1 continue à nous demander d’attendre. Ce que nous refusons.

Cette grève démontre notre détermination à assurer un cadre de travail serein et un service public de qualité, dans l’intérêt des bruxellois.

01 septembre 2025 - 08h41
Modifié le 01 septembre 2025 - 09h05
 

