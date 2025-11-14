Annebel Joseph est la nouvelle directrice générale de BX1

Ce 14 novembre 2025, l’Organe d’administration de BX1 a décidé de désigner Annebel Joseph comme nouvelle Directrice générale du média régional bruxellois.

Ces derniers mois, BX1 a été traversée par une tempête liée au départ de l’ancien directeur général, Marc de Haan. Après un appel à candidatures internes et externes, l’Organe d’administration a entendu ce jour les deux candidats retenus à l’issue d’un assessment et d’un jury externe. “Nous sommes fiers de désigner à l’unanimité Annebel Joseph, qui jusqu’aujourd’hui exerçait la fonction de juriste au sein de BX1. Annebel Joseph a démontré toutes ses capacités à prendre en charge la gestion de notre média de proximité, tant par ses compétences managériales, que par son expertise du secteur. Elle aura pour première mission d’assainir la gouvernance au sein de BX1 et d’établir un climat de confiance avec le personnel, après les crises traversées et dans la période difficile que les médias traditionnels traversent aujourd’hui.”

Annebel Joseph prendra ses fonctions dès ce lundi 17 novembre.

“Je suis honorée d’avoir été choisie par l’Organe d’administration comme nouvelle directrice générale de BX1. J’ai hâte de prendre en main mes nouvelles missions. Je veillerai à inclure le personnel dans le développement futur de BX1. Dès la semaine prochaine, je recevrai d’ailleurs les représentants du personnel.” indique Annebel Joseph, fraîchement désignée Directrice générale.