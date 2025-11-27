Restructuration chez BX1: l’AJP, inquiète, assure le personnel de son soutien

L’Association des journalistes professionnels (AJP) assure, dans un communiqué jeudi soir, le personnel de BX1 de son soutien alors que le média bruxellois a annoncé le licenciement économique de huit équivalents temps plein (ETP).

“Selon nos informations, le non-remplacement de personnes partant à la pension ainsi que le licenciement d’employés en congé maladie serait également prévu“, précise l’AJP qui s’inquiète pour la qualité de l’information et le bien-être des journalistes.

Le licenciement des huit ETP sur les 53 que compte la chaîne s’accompagnera d’une “redistribution ‘plus équitable’ des avantages salariaux, une hausse de la productivité et du nombre de programmes“, ce qui interroge l’AJP.

► Lire aussi | L’organe d’administration de BX1 annonce des licenciements économiques

Comment accroître la productivité avec moins de journalistes ? “Les journalistes, en nombre toujours plus réduit, sont amenés à produire toujours plus, avec un risque tant humain que pour la qualité de l’information, et pour le droit du public à être informé“, souligne l’association professionnelle. “Dans un environnement où l’information de proximité est fragilisée de toute part, il est essentiel que les équipes qui la produisent puissent exercer leur travail dans des conditions décentes.”

L’AJP insiste également sur la “nécessité de maintenir l’octroi de moyens suffisants aux médias de proximité (MDP), via, notamment, le maintien de l’indexation“. Elle dénonce une nouvelle fois la réforme des médias de proximité en Fédération Wallonie-Bruxelles, portée par la ministre Jacqueline Galant, qui “prévoit une diminution des subventions des MDP ainsi que la suppression de leur indexation annuelle“.

L’AJP apporte “tout son soutien au personnel de BX1” et a contacté les représentants de la société des journalistes du média bruxellois.

Belga – Photo : Belga Image