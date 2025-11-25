L’organe d’administration de BX1 annonce des licenciements économiques

L’organe d’administration de BX1 a communiqué mardi auprès du personnel de la plate-forme multimedia, son intention de procéder à une réorganisation de la chaine qui prévoit entre autres des licenciements économiques.

“Cette réorganisation est fondée sur une volonté d’introduire plus d’équité entre les employés. Elle prévoit, entre autres des licenciements économiques mais aussi un repositionnement de la chaine via une augmentation de la productivité et du nombre de programmes“, a précisé l’organe d’administration via l’agence Belga, sans livrer de chiffre.

En l’état, huit des cinquante tris équivalents temps plein sont en jeu, d’après les informations récoltées par Belga.

Selon l’organe d’administration, les médias subissent de plein fouet, depuis de nombreux mois “une crise majeure“. LN24 et la plate-forme néerlandophone Bruzz ont ainsi récemment annoncé des licenciements au sein de leur personnel.

“BX1 n’est pas épargnée par la crise des médias. Nous devons prendre des décisions douloureuses et nous avons annoncé aujourd’hui notre intention de mettre fin à la collaboration avec plusieurs employés de BX1. Nous entamons des discussions avec la délégation syndicale dès cette semaine. Notre ambition est de redéployer BX1 et de sauver la situation financière de la structure pour les prochaines années” a expliqué Martine Barbé, présidente de BX1.

Le personnel a été informé mardi, par l’organe d’administration dans la plus grande transparence, des éléments sur la table. Les discussions se poursuivront dans les prochains jours, “dans le but de relancer BX1 dès le 5 janvier avec une nouvelle grille des programmes et une offre toujours plus proche des Bruxelloises et des Bruxellois“.

Belga