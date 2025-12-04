Huit personnes licenciées suite au plan de restructuration, le personnel profondément affecté

Ce jeudi, huit collègues et amis ont quitté BX1, licenciés avec effet immédiat. Profondément affecté, le personnel ne prendra pas l’antenne ces jeudi et vendredi.

L’organe d’administration de BX1 a confirmé ce jeudi le licenciement économique de huit personnes, dont deux “départs volontaires”, dans le cadre d’un plan de restructuration. Sont concernés, cinq journalistes salariés, soit un quart de la rédaction, le directeur financier, une personne du service commercial et la coordinatrice antenne.

Ce plan de restructuration a été dévoilé une semaine plus tôt par l’organe d’administration. Un total de 53 personnes travaillaient jusqu’ici pour BX1.

En raison de la sidération du personnel, les programmes sont fortement perturbés ce jeudi et le resteront vendredi, en solidarité avec nos collègues et amis.

Le personnel avait dénoncé mardi une gestion brutale, opaque et indigne d’un service public de l’organe d’administration de BX1, déplorant un manque d’informations autour du plan de restructuration et du projet de la nouvelle directrice, Annebel Joseph, nommée deux semaines plus tôt.

► Lire aussi | Une gestion brutale et opaque : le personnel de BX1 dénonce le plan de restructuration qui lui est imposé

► Lire aussi | Restructuration chez BX1: l’AJP, inquiète, assure le personnel de son soutien

► Lire aussi | Annebel Joseph est la nouvelle directrice générale de BX1

► Lire aussi | Le directeur général de BX1 quitte ses fonctions avec une indemnité réduite de moitié

► Lire aussi | “Pas d’avancée ? Pas de rentrée” : nouvelle journée de grève pour le personnel de BX1