Une gestion brutale et opaque : le personnel de BX1 dénonce le plan de restructuration qui lui est imposé

Le personnel de BX1 a appris ces derniers jours avec stupéfaction la volonté de l’Organe d’administration de procéder aux licenciements de huit personnes de façon immédiate et violente. En parallèle, l’OA souhaite également augmenter le volume de productions tout en détériorant les conditions de travail du personnel qui continuera à informer les Bruxellois.

Si le fond de ce plan de restructuration inquiète, c’est aussi la forme qui pose question. Il a été dévoilé au lendemain du déménagement dans un nouveau bâtiment, sans aucune concertation sociale. Et alors même que le personnel tente de rebondir après le scandale du “parachute doré” et une crise de confiance sans précédent avec l’ancienne direction.

Actuellement, les équipes de BX1 disposent de très peu d’informations sur le projet stratégique qui sous-tend la réorganisation. Les services concernés par les licenciements n’ont pas été précisés et la vision de la direction est encore en construction. Cette absence de visibilité ne permet pas au personnel de se projeter et de contribuer efficacement à un processus dont les objectifs ne sont pas clairement définis.

Il s’agit là d’une gestion brutale et opaque, indigne d’un service public, et déconnectée de nos réalités.

Réuni en assemblée générale, le personnel entend se faire respecter. Il est déterminé à imposer le dialogue social à son Organe d’Administration pour obtenir des réponses à ces questions. Il mandate à l’unanimité sa délégation syndicale pour négocier sereinement des conditions de départ et de travail dignes et respectueuses pour toutes ses travailleuses et ses travailleurs. Le personnel reste et restera mobilisé pour un service public de qualité.

A défaut, de nouvelles actions seront organisées.

