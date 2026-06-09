Quels sont les chantiers prévus à Bruxelles cet été ?

Pendant que de nombreux Bruxellois prendront la route des vacances, les pelleteuses entreront en action. Avec un trafic réduit de près de 20 % durant l’été, Bruxelles Mobilité profite traditionnellement de cette période plus calme pour avancer sur une série de chantiers aux quatre coins de la capitale.

Plusieurs chantiers entreront dans une nouvelle phase dans les prochaines semaines. Avec la baisse du trafic estival, Bruxelles Mobilité profitera de cette période pour accélérer les travaux les plus lourds du réseau bruxellois. À commencer par la place Sainctelette, où le chantier appelé à transformer l’entrée ouest de Bruxelles d’ici 2027 passera à un niveau supérieur. Cet été, les voies de tram seront posées sur le pont et le côté nord, près du Kaaitheater et de Kanal. À la mi-août, l’installation de la passerelle sud viendra également modifier le paysage.

Même dynamique chaussée de Mons. Entre la place Vanderveld et la place Albert Ier, les travaux sur les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité) toucheront à leur fin fin juillet. Une nouvelle phase s’ouvrira ensuite avec le renouvellement des rails de tram et le réaménagement complet de l’espace public.

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À la Gare Centrale, le chantier se poursuivra également cet été avec un objectif clair : rendre la gare entièrement accessible d’ici 2027 et mieux structurer la circulation des voyageurs. Trois œuvres d’art seront également installées sur le site.

Autre gros chantiers : la place Schuman poursuivra sa transformation en pôle multimodal avec Beliris. Plus au sud, l’avenue des Croix du Feu (A12) arrivera en fin de transformation en boulevard urbain. Les boulevards Lambermont et Wahis poursuivront eux aussi leur réaménagement par étapes. À Forest, le chantier “Cœur de Forest” entrera dans son ultime phase autour de la place Saint-Denis début août, avant le déplacement du kiosque et l’installation des nouvelles fontaines.

D’autres ajustements de circulation

L’été servira aussi à tester ou ajuster certains points ciblés du réseau. Sur le boulevard du Triomphe, l’intersection avec le chemin Isabelle Stengers sera déplacée pour améliorer l’accès au futur quartier Universalis Park et libérer de l’espace pour les piétons et les cyclistes.

Autre changement temporaire : depuis le 8 juin, un test de circulation est lancé sur l’avenue des Communautés. Pendant six mois, les automobilistes sortant de l’E40 vers Liège devront passer par le rond-point, le bypass étant supprimé. L’objectif est d’améliorer la lisibilité des flux et de renforcer la sécurité routière.

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Plusieurs autres chantiers locaux se poursuivront. Avenue du Parc et Barrière de Saint-Gilles, les aménagements avanceront pour améliorer la sécurité, l’accessibilité des transports publics et verdir davantage la zone. Dans les tunnels Loi et Boileau, les travaux de rénovation et de renforcement se dérouleront de nuit et s’étaleront jusqu’en 2027.

Enfin, comme chaque été, les grands opérateurs également profiteront de la baisse du trafic. La STIB remplacera des rails usés sur l’avenue Louise, sur l’avenue des Croix du Feu et au pont Van Praet, tout en poursuivant les aménagements cyclables et l’accessibilité de certains arrêts. Vivaqua interviendra sur plusieurs réseaux d’eau et d’égouts à travers Bruxelles. Sibelga remplacera des conduites sur différentes voiries de la capitale. Bruxelles Mobilité profitera aussi de la période pour réasphalter plusieurs grands axes et rafraîchir les marquages, notamment sur la chaussée de Mons, la place Bizet, l’avenue De Fré, le boulevard Guillaume Van Haelen ou encore la chaussée de Waterloo.

Camille Gnonsian – Photo : Belga Image