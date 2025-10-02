Forte contestation autour du projet immobilier Universalis Park 3 à Ixelles

La maison communale d’Ixelles a accueilli mercredi une longue commission de concertation consacrée au projet “Universalis Park 3”, porté par le promoteur Immobel. Ce dernier souhaite ériger cinq nouveaux immeubles sur le campus de la Plaine, prévoyant environ 1.150 logements, des logements étudiants ainsi que des équipements collectifs et de service public.

Trois collectifs citoyens se sont mobilisés et environ 250 plaintes individuelles ont été introduites lors de l’enquête publique, clôturée le 16 septembre. Les habitants des bâtiments ABC, trois immeubles situés dans le périmètre du projet dont le permis initial a été annulé par le conseil d’État en 2019, qui attendent une régularisation qu’Universalis Park 3 pourrait leur apporter, redoutent néanmoins une “massification” insensée : “On nous avait vendu un appartement au bord d’un parc, on veut maintenant construire des tours de 18 étages“.

Le collectif “Sauvons la Plaine” a lui insiste sur la préservation de la biodiversité et craint une artificialisation accrue des sols. Enfin, les “Voisins de Delta” dénoncent l’absence de vision globale face à la multiplication des projets dans le quartier, dont les deux tours de 80 mètres du projet Triomphe 172 et du centre hospitalier Chirec ainsi que d’autres développements sur le campus de la Plaine.

La commune d’Ixelles, représentée par l’échevine de l’Urbanisme Julie De Groote (Les Engagés), a déjà formulé plusieurs remarques : elle souhaite limiter la surface constructible à 60.000 m², contre 103.000 m² demandés par Immobel. Le bourgmestre Romain De Reusme (PS) a rappelé que le terrain sera urbanisé, “mais pas n’importe comment“, et insiste sur une meilleure intégration du projet avec son environnement direct.

La commune voisine d’Auderghem, invitée à participer à la séance, doit également rendre un avis, en sus de celui d’Ixelles et de la Région bruxelloise. L’avis de la commission de concertation sera communiqué mercredi prochain.

Belga – Photo : Belga