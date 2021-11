La Région accorde 4 millions d’euros pour le réaménagement du centre de Forest

Un programme de revitalisation du quartier Saint-Denis est en cours.

Le centre de Forest va connaitre d’importantes transformations dans les années à venir. Un permis est en cours d’instruction pour un projet de revitalisation du quartier situé autour de la Place Saint-Denis.

Selon la commune, il a pour objectif de redonner une unité aux espaces publics du cœur de la commune, en y redynamisant la vie collective et commerciale et révisant le plan de circulation afin de rendre le quartier plus apaisé, plus agréable aux piétons et plus sûr pour les usagers de la mobilité active.

Soutien régional

Ce mardi, le gouvernement régional a annoncé octroyer un soutien financier de 4 millions d’euros à ce programme, en cours depuis 2016. “Dans le cadre de notre plan de mobilité Good Move, le gouvernement bruxellois soutient les efforts des communes pour réaliser des quartiers apaisés via de nouveaux plans de circulation“, a expliqué Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité (GROEN) par voie de communiqué.

Les échevins quant à eux se réjouissent d’avoir pu obtenir les moyens financiers nécessaires au réaménagement de cet espace.

L’année 2022 sera consacrée à l’élaboration du dossier d’adjudication et l’attribution du marché des travaux.

