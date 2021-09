Abbaye de Forest : permis d’urbanisme délivré pour le projet ABŸ

Le projet de réaménagement du site de l’abbaye de Forest, qui accueillera prochainement une salle de concert, une académie de musique et une bibliothèque, va pouvoir se poursuivre.

Imaginé en septembre 2020, le projet ABŸ vise à réhabiliter le site de l’abbaye de Forest en un espace culturel et social, autour d’un des poumons verts de Forest. Imaginé par la Région bruxelloise et la commune de Forest, le projet propose la réaffectation de la rue des Abbesses en zone de parc et la construction de trois bâtiments pour y installer une salle de concert, une académie de musique et une bibliothèque. Il implique également la démolition d’une maison sur la place Saint-Denis, de deux maisons sur la chaussée de Bruxelles et la transformation d’un bâtiment de la rue des Abbesses.

Le programme initial a été repensé en janvier 2021 sur demande de la Région : l’auditoire initialement prévu a ainsi disparu au profit du maintien des classes de musique consacrées à l’académie. La galerie, la grande salle et le foyer ont quant à eux été réagencés. Le projet prévoit également l’abattage de 62 arbres, contre 169 à la base, et portera une attention particulière aux découvertes archéologiques qui pourraient être réalisées durant le chantier sur le site.

Le projet a notamment reçu le soutien du programme FEDER (fonds européens) de la Région bruxelloise pour un montant de 7,3 millions d’euros.

Des Forestois s’étaient insurgés en mars dernier de ce projet de réaménagement, estimant notamment que la salle de spectacle prévue risquait de dénaturer le site de l’abbaye, et que la zone risquait de perdre son caractère vert.

Gr.I. – Photo : Simulation par A Practice & ML&ZD