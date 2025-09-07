La rénovation des tunnels Loi et Belliard encore repoussée en l’absence de gouvernement bruxellois

Faute de nouveau gouvernement bruxellois, le chantier des tunnels Loi et Belliard est une nouvelle fois repoussé.

La rénovation des tunnels Loi et Belliard est reportée une nouvelle fois, rapportent La Dernière Heure et Bruzz. Ces travaux importants devaient débuter cette année, mais cela ne sera pas le cas, faute de nouveau gouvernement bruxellois. Le début du chantier a été repoussé plusieurs fois depuis 2021.

► A relire | La rénovation des tunnels Belliard et Loi reportée en 2025 pour raisons budgétaires (27/11/2023)

L’électronique en fin de vie des deux tunnels doit être remplacée d’urgence. Le chantier prévoit aussi la construction de sorties de secours supplémentaires, le renouvellement du système de ventilation et la modernisation de l’éclairage. Les aménagements doivent aussi améliorer la sécurité incendie des tunnels.

La date de lancement des travaux est incertaine. L’actuel gouvernement bruxellois en affaires courantes ne peut pas donner son feu vert pour un tel investissement. Le budget nécessaire avait été estimé, en avril 2024, à 161 millions d’euros pour l’ensemble de la rénovation.

La rédaction – Photo : BX1