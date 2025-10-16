Une partie de la Petite Ceinture à hauteur de la place Sainctelette fermée fin octobre

Pendant le renouvellement des rails de tram à Yser, la Petite Ceinture direction Basilique sera fermée en surface, indique jeudi Bruxelles Mobilité dans un communiqué. Cette intervention est planifiée du 20 octobre au 1er novembre, soit durant les vacances d’automne pour la partie francophone du pays. Un autre chantier important va concerner la cyclostrade le long de l’E40.

Le réaménagement de la place Sainctelette, entre Yser et l’avenue du Port, implique ainsi la fermeture temporaire du carrefour entre le quai de Willebroek et la Petite Ceinture. En direction de la Basilique, la Petite Ceinture sera fermée en surface au niveau du carrefour avec le quai de Willebroek. Depuis le quai de Willebroek, il ne sera possible de circuler qu’en direction de Rogier. Le trafic motorisé pourra emprunter le tunnel Annie Cordy en souterrain; en surface, la déviation passera par le quai de Willebroek, la place des Armateurs et l’avenue du Port. En direction du centre-ville, une seule bande de circulation sera disponible sur la Petite Ceinture à hauteur des travaux.

Les transports en commun seront également concernés: la ligne de tram 51 était déjà interrompue, et désormais les bus de De Lijn seront également déviés.

Bruxelles Mobilité annonce par ailleurs le début des travaux dès le 27 octobre pour rendre la piste cyclable le long de l’E40, entre l’avenue des Communautés et la rue Colonel Bourg, “plus agréable et plus sûre“.

Concrètement, une berme verte sera aménagée entre la piste cyclable et les bandes automobiles sur une grande partie du tronçon et, en deuxième temps, les dalles en béton seront partiellement recouvertes d’une couche d’asphalte afin d’améliorer le confort des cyclistes.

Les travaux dureront un mois au total et seront réalisés en plusieurs phases. Pendant toute la durée des travaux, la piste cyclable sera fermée. Lors du week-end des 25 et 26 octobre, la bretelle d’accès à l’E40 depuis l’avenue des Communautés sera fermée à toute circulation. Le week-end des 1er et 2 novembre, des travaux seront réalisés au niveau de la rue Colonel Bourg. La sortie Reyers – Colonel Bourg de l’E40 sera alors fermée, et le trafic automobile devra passer par le tunnel Reyers-Meiser.

Belga