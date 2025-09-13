Place Sainctelette: un nouveau pont de 37 mètres a été posé

La pose d’un nouveau pont de 37 m et 97 tonnes marque une étape clé du réaménagement de la place Sainctelette, dont l’ouverture partielle est prévue en décembre 2025.

Le chantier de réaménagement de la place Sainctelette a franchi une étape importante ce samedi matin avec la pose d’un nouveau pont sur la partie nord de la place, entre la place de l’Yser et l’avenue du Port.

L’ouvrage, long de 37 mètres et pesant 97 tonnes, a été acheminé vendredi après-midi par le canal depuis l’atelier de fabrication de Willebroek. Il a été levé et pivoté samedi matin, vers 10h00, pour être positionné sur ses culées en présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). “Avec ce nouveau pont, nous résolvons non seulement un gros point noir de la circulation bruxelloise, mais nous proposons également un espace public à taille humaine où trams, cyclistes et piétons disposeront d’espaces dédiés. C’est une étape de plus vers une ville plus sûre, vivable et conviviale“, a-t-elle déclaré.

Après la mise en place, Bruxelles Mobilité doit encore travailler sur le tablier, les garde-corps et la finition de la chaussée avant des tests de sécurité. L’ouverture officielle de la zone nord au public est prévue pour décembre 2025. Le pont sud sera élargi dans une phase ultérieure et l’ensemble du réaménagement de la place Sainctelette se poursuivra jusqu’à la mi-2027, en parallèle des travaux de la Stib sur les rails de tram.

Le chantier entraîne d’importantes perturbations ce week-end. Le pont nord est fermé et la circulation est mise à double sens sur le pont sud depuis vendredi soir 22h00 jusqu”au lundi matin 06h00. La sortie Sainctelette du tunnel Annie Cordy est également fermée, tout comme la navigation sur le canal entre 07h00 et 14h00 samedi.

Ce nouvel aménagement vise à transformer la place en un véritable espace public au-dessus du canal, offrant davantage de place aux piétons et aux cyclistes tout en améliorant la fluidité du trafic.

Belga – Photo : Belga Image