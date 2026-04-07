“Des travaux qu’on ne peut pas faire quand le métro circule”: visite du chantier de la Gare Centrale

Ces trois derniers jours, circuler en métro a été compliqué. Les quatre lignes étaient interrompues à plusieurs endroits, pour mener des travaux. La STIB a profité du long week-end de Pâques et du remplacement d’aiguillages à Beekant pour avancer sur le chantier de la Gare Centrale.

■ Reportage de Simon Breem et Frédéric De Henau

Les quatre lignes de métro de la Stib étaient partiellement hors-service entre samedi et lundi en raison de travaux. Une série de travaux ont eu lieu pendant tout le week-end. Des aiguillages datant de 1981 doivent être remplacés à proximité de la station Beekkant, par laquelle passent toutes les lignes du métro bruxellois. La Stib compte également moderniser les systèmes de contrôle de ces aiguillages. Cette double intervention nécessite une interruption locale du réseau.

En parallèle, l’opérateur bruxellois a profité de ce week-end “moins chargé en termes de fréquentation” pour accélérer la rénovation de la station Gare centrale, en chantier depuis 2022. La démolition des murs d’une ancienne sous-station et de la base d’un escalier, la finalisation du plancher d’un local situé au-dessus des voies et la pose de la chape sur les quais figuraient, entre autres, au programme.