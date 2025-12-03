Chantier de la Chaussée de Mons : Anderlecht annonce du changement

Plusieurs ajustements vont être opérés sur le chantier ainsi que la création d’un canal Whatsapp pour mieux informer les habitants.

Porté par Bruxelles Mobilité, le projet vise à transformer les abords des squares Albert Ier et Vandervelde en un espace public unifié et verdurisé, pour plus de mobilité douce. Mais derrière cette ambition se cachent des inquiétudes majeures pour les commerçants et les riverains, qui craignent une répétition des désagréments liés aux grands chantiers bruxellois. Ainsi que des suppressions de places de stationnement et la mise à sens unique de la chaussée.

Des actes de vandalisme et de protestation ont d’ailleurs été constatés ces derniers jours.

Une “task force” comprenant la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, Bruxelles-Mobilité, la Stib et la commune d’Anderlecht avait été mise en place pour tenter de trouver une solution face à la colère des riverains. Visiblement, plusieurs ajustements vont être opérés sur le chantier ainsi que la création d’un canal Whatsapp pour mieux informer les habitants.

“Face à l’urgence et aux perturbations de circulation constatées depuis le début du chantier, la task-force a identifié la nécessité d’ajuster le plan de circulation pour la phase actuelle des travaux. La circulation sera mieux répartie entre les deux côtés du rond-point : depuis la rue Émile Carpentier, les voitures pourront désormais tourner immédiatement à gauche vers la rue Gouverneur Nens et le rond-point Vandervelde, ce qui permettra de réduire le trafic dans la rue de l’Ancienne Gare et le quai de l’Industrie, utilisés par les habitants pour sortir du quartier. Cette mesure vise à apporter une réponse rapide et concrète afin de fluidifier le trafic autour de la digue du canal,” annonce la commune d’Anderlecht dans un communiqué, repris par nos confrères de la DH.

“En outre, un ombudsman a été désigné pour répondre à toutes les questions concrètes des habitants du quartier. Afin de renforcer encore la communication, Bruxelles Mobilité lancera prochainement un nouveau canal WhatsApp. Grâce à ce canal, les habitants recevront directement des informations actualisées sur le chantier. Des stewards seront également déployés sur le terrain pour répondre aux questions des habitants sur les travaux et le plan de circulation”, poursuit la commune.

