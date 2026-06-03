Plus d’une ligne de tram sur deux perturbée cet été

Depuis le début de l’année, de nombreux chantiers perturbent la circulation de trams dans la capitale. Pendant l’été, 10 des 19 lignes de tram seront interrompues, soit plus d’une ligne sur deux. On fait le point sur l’ensemble de ces perturbations.

Tram 4 et 10

Depuis fin avril, la circulation des trams 4 et 10 est interrompue au niveau de la Gare du Midi pour une durée estimée à un an. La STIB doit remplacer une dalle en béton située dans le tunnel de prémétro sous la place Bara.

Durant les travaux, le réseau de tram sera interrompu au niveau de la Gare du Midi. La ligne 4 sera divisée en deux tronçons, entre la Gare du Nord et Wiels d’une part, et entre Porte de Hal et Stalle d’autre part. La ligne 10 circulera, elle, uniquement entre Hôpital Militaire et la Gare du Midi.

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Tram 8 et 93

Sur l’avenue Louise, une partie des rails de tram sera renouvelée cet été. Les travaux se dérouleront du 1er juin à fin août. Par conséquent, les lignes 8 et 93 seront interrompues entre Bailli et Legrand. Tous les arrêts resteront desservis par le bus 96, précise la société de transports en commun.

Tram 51

Dans le cadre du réaménagement de la place Sainctelette et de ses environs, les trams 51 sont interrompus entre Belgica et Marguerite Duras jusqu’à décembre 2026. Les travaux sous la place Bara impactent aussi cette ligne qui ne va plus jusqu’à la Gare du Midi ; le terminus est déplacé à Lemonnier.

Tram 55

Les égouts et les voies de tram des rues Édouard Stuckens et Henri Van Hamme doivent être complètement renouvelés. Ces travaux nécessitent l’interruption de la ligne de tram 55 pendant un peu plus de deux ans. Depuis le 21 mai, le service est interrompu entre Tilleul et Da Vinci et ce jusqu’à mi-2027.

Tram 81

Depuis mi-2025, de nombreux chantiers défigurent le trajet du tram 81 provoquant l’interruption ou le raccourcissement de la ligne. Pour le moment et jusqu’en novembre 2027, le tram ne circule qu’entre Montgomery et Trinité. Toute la portion comprise entre la Gare du Midi et Marius Renard est desservie par des T-bus.

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Tram 82

La ligne 82 reste interrompue entre Neerstalle et Drogenbos jusqu’en 2027. Mais dès le samedi 6 juin, le tram sera prolongé jusqu’au Dieweg (Uccle) via la rue de Stalle et le square Marlow Le tram 82 pourra dès lors de nouveau desservir les arrêts Merlo et Carrefour Stalle.

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Tram 92

À partir du 8 juin et jusqu’à la fin des vacances scolaires, le tram 92 ne circulera pas entre son terminus Gare de Schaerbeek et l’arrêt Sainte-Marie. Ce qui portera à 10, sur un total de 19, le nombre de lignes de tram interrompues à Bruxelles. Un T-Bus circulera entre le terminus et Parc.

Tram 97

Malgré la fin des travaux chaussée de Neerstalle, les trams 97 restent temporairement supprimés. Une suppression que certains pensent définitive, mais la Stib dément. Elle assure qu’aucune décision n’a été prise concernant une éventuelle suppression de la ligne.

Les lignes suivantes vous offrent une alternative selon le tronçon concerné :

Louise – Janson : tram 92

Janson – Barrière : bus temporaire 96

Barrière – Rochefort : bus 50

Wiels – Dieweg : tram 82

À noter, les arrêts Lombardie et Berthelot ne sont pas desservis.

Bx1