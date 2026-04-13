Début d’une nouvelle phase pour les travaux à la Barrière de Saint-Gilles

Jusqu’au 28 avril, la rue Théodore Verhaegen et le bas de la chaussée de Waterloo (vers la Porte de Hal) sont fermés.

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la Barrière et de l’avenue du Parc, Vivaqua modernise ses infrastructures souterraines. Des travaux importants mais qui doivent se faire par phase pour ne pas complètement bloquer ce gros carrefour routier.

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Morgane van Hoobrouck

“Viendront ensuite la fermeture de la rue de l’Hôtel de Monnaies et du haut de la chaussée de Waterloo (dates à venir).”, indique la commune de Saint-Gilles. Le calendrier des chantiers pourrait être modifié en fonction des aléas rencontrés et des conditions climatiques. Ces chantiers s’inscrivent dans le grand projet de réaménagement de la Barrière et de l’avenue du Parc débuté en 2025 et qui devrait se terminer en 2027. Les trams restent interrompus en surface, mais le quartier demeure desservi par des bus 52 et 96.