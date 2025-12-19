Forest : les travaux de l’axe Neerstalle – chaussée de Bruxelles sont terminés

Les travaux de rénovation de la chaussée de Bruxelles, dans le centre de Forest, s’achèveront ce vendredi 19 décembre. Ils marquent la mise en service complète de la nouvelle zone de rencontre, qui s’étend désormais de l’intersection des rues Caporal Trésignies et Baillon jusqu’au début de la rue Saint-Denis.

Dès ce lundi 22 décembre, l’accessibilité du quartier sera renforcée avec le retour des lignes de bus 50, 54, 74 ainsi que du réseau Noctis. Les nouveaux aménagements ont été pensés pour améliorer la sécurité de tous les usagers : piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées et personnes à mobilité réduite. La vitesse y est limitée à 20 km/h, tandis que le stationnement ne sera autorisé que sur les emplacements clairement signalés.

Les travaux ont également permis de revoir les sens de circulation afin de fluidifier le trafic et d’améliorer le passage des transports en commun. Dans les prochaines semaines, une quarantaine de places de stationnement seront libérées dans les rues de Barcelone et des Abbesses afin de faciliter l’accès aux commerces.

À terme, ces réaménagements doivent offrir davantage d’espace aux commerces et à leurs terrasses, renforçant l’attractivité du centre de Forest.

Rédaction