Lignes de tram 4 et 10 interrompues : un itinéraire alternatif balisé pour les cyclistes

À partir de ce lundi 27 avril 2026, les trams 4 et 10 sont interrompus entre Porte de Hal et Gare du Midi pour une durée d’un an. En complément de l’offre adaptée de la Stib, Avello, le Fietsersbond et Heroes for Zero ont mis en place deux itinéraires cyclables balisés entre Albert et la Gare du Midi, destinés à celles et ceux qui souhaitent se déplacer à vélo.

Deux itinéraires distincts sont proposés : d’Albert vers la Gare du Midi (pour rejoindre le centre-ville) et de la Gare du Midi vers Albert. Ces itinéraires sont différents selon le sens de circulation. Chaque itinéraire propose le trajet le plus apaisé et le plus confortable pour les personnes moins expérimentées.

►Lire aussi | La Stib adapte son réseau autour de la Gare du Midi pendant un an : voici les lignes concernées

L’itinéraire a été créé avec la contribution des membres du Syndicat des cyclistes. Les deux itinéraires sont entièrement balisés : marquages ​​à la craie au sol et panneaux roses aux intersections. Vous pouvez les consulter sur la chaîne YouTube Heroes for Zero ou les télécharger à l’avance via Google Maps.

“Avec cette signalétique, nous voulons faire passer un double message. Premièrement, montrer que cet itinéraire est praticable à vélo. Deuxièmement, inciter à mieux baliser les pistes cyclables. C’est un signal adressé au gouvernement. Il existe des pistes cyclables à Saint-Gilles, Forest et Uccle, mais elles sont mal signalisées. Pour l’instant, nous avons utilisé de la peinture à la craie, mais nous espérons que ce sera le début d’une signalisation permanente“, explique Thomas Deweer, de l’Union des cyclistes à nos confrères de Bruzz.