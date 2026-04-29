DéFI propose une exonération des cotisations pour les trois premiers emplois dans les TPE

A deux jours de la fête du travail, le parti DéFI propose “une exonération forte et ciblée des charges sociales sur les trois premiers emplois au sein des TPE (Très Petite Entreprise)“, a annoncé le parti amarante dans un communiqué diffusé mercredi.

“Cette mesure représente certes un coût à court terme, mais un investissement à long terme. Elle permet tant d’offrir une bouffée d’oxygène aux indépendants qui ont besoin d’une équipe à leurs côtés pour tenir, que de remettre à l’emploi des milliers de personnes“, a expliqué la présidente du parti Sophie Rohonyi.

Pour financer ce système, DéFI propose de réorienter prioritairement “les 25 milliards d’euros de subsides versés annuellement aux entreprises” vers les indépendants et les TPE.

Selon Mme Rohonyi, “augmenter le taux d’emploi permettra ensuite de réduire les coûts liés aux personnes à charge de l’État (allocation de chômage, revenu d’intégration sociale du CPAS, allocation d’incapacité/invalidité…), de renforcer le pouvoir d’achat de ces travailleurs et donc mécaniquement de réduire le déficit de l’État.”

DéFI, dans l’opposition, demande ainsi au gouvernement “de sortir des slogans visant les 80% de taux d’emploi pour se diriger vers une vraie stratégie de création d’emplois, totalement inexistante à ce jour.”

En 2016, le gouvernement Michel avait instauré une mesure “zéro coti”, permettant une exonération de cotisations patronale à vie pour le premier emploi créé. La Vivaldi a ensuite décidé de plafonner la réduction, d’abord à 4.000 euros par trimestre en 2022, puis à 3.100 euros par trimestre depuis 2024.

Une TPE est une entreprise qui compte moins de 10 personnes employées.

Belga – Photo : Belga Image