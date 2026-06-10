AIS Saint-Josse: Ecolo s’oppose à l’élargissement de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois

Ecolo n’entend pas élargir la commission d’enquête parlementaire sur le Foyer anderlechtois au dossier de l’agence immobilière sociale de Saint-Josse comme l’a proposé le MR, a indiqué mercredi la cheffe de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi.

“Les révélations qui émergent autour de la gestion d’une AIS à Saint-Josse sont graves et méritent toute la lumière. Mais vouloir élargir aujourd’hui la commission d’enquête consacrée au logement social à ce dossier relève surtout d’une méconnaissance des politiques publiques du logement et des dispositifs qui les structurent. Le dossier de Saint-Josse concerne des mécanismes, des acteurs et des responsabilités distincts. Mélanger les enjeux ne ferait qu’ajouter de la confusion là où les citoyens ont besoin de clarté et de transparence“, a expliqué la députée.

“Chaque dossier doit être examiné avec sérieux, rigueur et indépendance. Toute la lumière devra être faite sur les dysfonctionnements révélés à Saint-Josse, mais dans un cadre adapté, permettant d’établir les faits et les responsabilités sans brouiller les débats“, a-t-elle ajouté.

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Selon le MR, les révélations concernant l’Agence immobilière sociale de Saint-Josse montrent que les dysfonctionnements dans le secteur du logement ne se limitent pas à une seule structure. Les libéraux veulent donc élargir le champ d’investigation de la commission d’enquête installée en début de semaine.

“La commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois nous donnera des réponses indispensables. Mais Saint-Josse nous oblige à aller plus loin. Les anomalies sont trop nombreuses, trop répandues pour ne pas envisager un examen systématique de l’ensemble du secteur”, a communiqué ce mardi soir la cheffe du groupe MR au Parlement bruxellois, Loubna Azghoud.

Une position que rejoint la Team Fouad Ahidar : “Nous refusons qu’une commission d’enquête limitée au seul Foyer anderlechtois serve de simple opération de communication ou de diversion politique (…) TFA réitère donc sa demande d’une véritable commission d’enquête parlementaire élargie à l’ensemble du secteur du logement social, incluant les sociétés de logement, les agences immobilières sociales et les organismes régionaux concernés.”

Belga – Photo : Belga Image