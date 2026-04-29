Un sticker collé à Bruxelles fait réagir l’ambassadeur américain

L’ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White, a convié la presse mercredi à Bruxelles pour lancer un appel à la modération dans les médias, à quelques semaines d’une grande fête privée au Cinquantenaire, pour les 250 ans de l’indépendance de son pays.

Dans son bureau de l’ambassade à Bruxelles, ce proche de Donald Trump est revenu sur les tirs survenus au gala de la presse auquel assistait le président étasunien à Washington, le week-end dernier (“la 4e tentative d’assassinat, et non la 3e comme certains l’ont affirmé”), avant de s’adresser aux médias belges présents.

“Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent à la télévision. Mais si vous dites ‘le président Trump…’, ou que vous lisez un sticker comme celui que nous avons vu hier, ici à Bruxelles, sur un poteau d’éclairage, comparant (le président du MR) Georges-Louis Bouchez à Hitler, pensez que cela peut inciter des personnes qui, peut-être, ont une maladie mentale, à passer à l’action“, a dit Bill White, une photo de ce sticker à sa gauche.

L’ambassadeur a été au cœur de deux incidents diplomatiques récents avec la Belgique, pays qu’il a taxé d’antisémitisme. Il s’est fait accuser d’ingérence, alors que la nouvelle stratégie des États-Unis à l’égard de l’Europe a modifié l’attitude de plusieurs ambassadeurs américains dans l’Union européenne.

Interrogé sur la rhétorique brutale du président Trump, Bill White l’a relativisée en affirmant que ce dernier utilisait des “mots forts” entre autres pour susciter des réactions, mais il a jugé que cela n’avait aucune commune mesure avec des comparaisons à Hitler.

Affection pour le peuple belge

Dans ce “tour de table avec les médias”, Bill White a aussi témoigné de son affection pour le peuple belge (“vous êtes discrets, je veux dire que vous agissez en gentlemen, intelligents, drôles, brillants, beaux et vous aimez vos familles“). Il a insisté sur les liens économiques et militaires croissants entre les deux nations, louant au passage le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA), qu’il qualifie de “tigre de la Belgique“.

Interrogé sur les critiques de l’administration Trump contre l’OTAN, Bill White considère que “certaines déclarations sont faites pour des raisons politiques, mais au final, nous formons l’alliance la plus solide de l’histoire, et Donald Trump en est l’un des plus fervents soutiens“.

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L’ambassadeur a également assuré que la Belgique était respectée. Le fait que M. Francken soit reçu par le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, alors que les États-Unis mènent ce qu’ils appellent “des opérations militaires” en Iran, est significatif à ses yeux. “Nous sommes très heureux que vous envoyiez un dragueur de mines dans le détroit d’Ormuz.”

Des précisions sur la grande fête au Cinquantenaire

L’ambassade des États-Unis s’attèle à l’organisation d’un événement – uniquement sur invitation – le 28 juin prochain au parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, pour célébrer les 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis. Le Premier ministre belge Bart De Wever devrait y intervenir, tandis que le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte et le ou la présidente d’une des trois grandes institutions de l’UE devraient aussi y participer. L’animation musicale sera assurée par Nile Rodgers.

L’ambassadeur envisage également d’organiser un survol d’avions, potentiellement des appareils datant de la Seconde Guerre mondiale. L’événement est soutenu par des entreprises américaines et belges, l’ambassadeur ayant déjà réuni plus de 3,6 millions de dollars pour son organisation, selon ses dires.

Des commémorations auront lieu également dans les semaines précédant le 4 juillet – date de déclaration d’indépendance des États-Unis – aux trois cimetières américains officiels de Belgique (Neupré, Henri-Chapelle et Waregem).

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