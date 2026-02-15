Incident impliquant des touristes américaines à Bruxelles : l’ambassadeur contacte les autorités belges

L’ambassadeur américain en Belgique, Bill White, a contacté les autorités belges après que deux touristes américaines, accompagnées de leurs filles, ont affirmé avoir été agressées dans un train à Bruxelles au début du mois de février.

Ces dernières étaient montées à bord d’un train reliant Bruxelles à Bruges quand elles ont été menacées par un homme armé d’un couteau, selon elles. Elles assurent également avoir contacté l’ambassade américaine qui aurait refusé de les aider.

De son côté, le parquet de Bruxelles confirme avoir reçu un signalement pour une personne potentiellement armée dans un train à la gare de Bruxelles-Midi. Le train a été évacué et le suspect a pu être rapidement arrêté avant d’être relâché. Il semblait sous l’emprise de l’alcool. Aucune arme n’a été retrouvée.

“Notre personnel consulaire a fourni des conseils et des informations sur les ressources disponibles aux citoyennes américaines concernées. L’ambassadeur s’est personnellement engagé dans cette affaire en contactant les autorités belges, notamment le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, le procureur général et le chef de la police de Bruxelles-Midi”, précise samedi soir l’ambassade américaine en Belgique.

L’ambassadeur “a exprimé sa profonde préoccupation tant au sujet de l’incident que du traitement que les citoyennes américaines ont déclaré avoir subi”. Il a par ailleurs appelé les autorités belges “à poursuivre l’enquête sur les événements et à poursuivre l’individu avec toute la rigueur de la loi”.

L’ambassade indique enfin avoir modifié ses procédures internes afin d’informer immédiatement l’ambassadeur lorsque des situations similaires se produisent.

Belga