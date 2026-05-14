Direct – Finale Union-Anderlecht : une première période équilibrée, un but annulé et toujours 0-0
Bruxelles retient son souffle : l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht se retrouvent en finale de Coupe de Belgique pour un derby historique.
Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise s’affrontent jeudi à 15h00 au stade Roi Baudouin pour la première finale 100 % bruxelloise de la Coupe de Belgique. Lauréate en 2024 et championne de Belgique en 2025, l’Union part avec l’étiquette de favorite. Anderlecht, qui n’a plus remporté la Coupe depuis 2008, vise un premier trophée majeur depuis 2017.
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