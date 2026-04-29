Un dentiste condamné à un an avec sursis pour atteinte à l’intégrité sexuelle d’une patiente de 15 ans

Un dentiste a été condamné mercredi par le tribunal de première instance de Bruxelles à un an de détention avec sursis pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une patiente de 15 ans, après lui avoir retiré les dents de sagesse en août 2020.

L’homme, qui avait contesté l’ensemble des faits en instruction d’audience, s’était opposé à une suspension probatoire du prononcé, estimant qu’il était innocent. Pour le condamner, le tribunal a dès lors opté pour une peine de prison d’un an, avec un sursis de cinq ans. Sa condamnation apparaîtra à son casier judiciaire et son certificat de bonnes vies et mœurs.

Absent à l’audience mercredi pour entendre le jugement, le dentiste n’était pas non plus représenté par son avocat.

Dans son jugement, le tribunal a rappelé que le coupable exerçait, en tant que dentiste, une position d’autorité et de confiance sur la patiente et victime.

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Le tribunal s’est dit “particulièrement interpellé” par la version du dentiste, qui avait justifié un “massage” donné à la victime et au niveau de la poitrine parce que cette dernière aurait fait un malaise vagal après l’opération dentaire. Cette version “manque totalement de crédibilité“, a déclaré le tribunal mercredi, qui a donné raison à la victime, présente à l’audience.

Cette dernière avait porté plainte pour un “massage” non-consenti, long d’une vingtaine de minutes et imposé par le dentiste alors qu’ils étaient seuls dans le cabinet. Le dentiste lui avait indiqué avoir étudié la kinésithérapie et mener ce “massage” pour la “détendre“.

L’analyse du téléphone portable de l’auteur de l’attouchement va dans le sens du récit de la partie civile, précise également le jugement. Le dentiste faisait “beaucoup de recherches internet sur les massages” et cela “sur des sites pornographiques“. Son téléphone contenait aussi des images correspondant à des abus sexuels de mineurs.

Belga – Photo : Belga Image