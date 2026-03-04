Les trams 4 et 10 interrompus pendant un an à la Gare du Midi : la Stib adapte son offre

À partir du 27 avril, la circulation des trams 4 et 10 sera interrompue au niveau de la Gare du Midi pour une durée estimée à un an. La STIB doit remplacer une dalle en béton située dans le tunnel de prémétro sous la place Bara.

Dans ce tunnel, les trams circulent sur deux niveaux grâce à une dalle intermédiaire qui divise l’infrastructure. Construite il y a une quarantaine d’années, cette dalle présente des signes de dégradation avancée. Des infiltrations traversent le béton et certaines structures en acier sont corrodées.

Selon la STIB, une intervention est nécessaire afin d’éviter une aggravation des dégâts et un risque potentiel d’effondrement sur les voies. Les travaux débuteront fin avril.

L’entreprise explique que la présence actuelle d’un chantier du Métro 3 à proximité facilite l’accès à la structure et permet de limiter la durée de l’interruption. Par ailleurs, l’arrêt temporaire du tram 81 sur certains tronçons libère de l’espace en surface à la rue Couverte, rendant possible le passage et le stationnement des trams 4 et 10 à la Gare du Midi.

Durant les travaux, le réseau de tram sera interrompu au niveau de la Gare du Midi :

Tram 4 : la ligne sera divisée en deux tronçons, entre la Gare du Nord et Wiels d’une part et entre Porte de Hal et Stalle d’autre part.

Tram 10 : la ligne circulera uniquement entre Hôpital Militaire et la Gare du Midi.

Tram 51 : la ligne effectuera son terminus à Lemonnier au lieu de la Gare du Midi.

Tram 81 : entre Marius Renard et Gare du Midi, la ligne sera remplacée par un bus navette ; entre Gare du Midi et Trinité, les voyageurs pourront utiliser le Bus 96 ; le tram circulera normalement entre Trinité et Montgomery.

Réseau alternatif : bus 50 vers le centre, bus 37 jusqu’à Midi

Entre Porte de Hal et Gare du Midi, les voyageurs pourront emprunter les lignes de métro 2 et 6, qui offrent une solution rapide, capacitaire et à haute fréquence. En outre, la STIB, à la suite de contacts avec les communes concernées, a mis sur pied un réseau alternatif, afin d’offrir d’autres options de trajets depuis Uccle, Forest et Saint-Gilles et de limiter les correspondances pour les voyageurs.

En bus :

Le bus temporaire 96 reprendra le tracé du 81 entre Trinité, Barrière et Gare du Midi.

reprendra le entre Trinité, Barrière et Gare du Midi. Le bus 50 sera renforcé et reprendra en plus le trajet du bus 52. Tous les arrêts du 52 seront dès lors repris par le 50, qui sera prolongé vers la Porte de Hal et la Gare Centrale.

sera renforcé et reprendra en plus le trajet du bus 52. seront dès lors repris par le 50, qui sera prolongé vers la Porte de Hal et la Gare Centrale. La ligne de bus 48 , qui dessert les arrêts Gare du Midi, Porte de Hal et Anneessens offrira une solution alternative en bus.

, qui dessert les arrêts Gare du Midi, Porte de Hal et Anneessens offrira une solution alternative en bus. Le bus 37 est prolongé depuis Albert vers la Gare du Midi et renforcera dès lors temporairement le bus 48.

En tram :

La ligne 92 permet les déplacements entre Uccle-centre et le centre-ville.

permet les déplacements entre Uccle-centre et le centre-ville. Pour rejoindre la Gare du Midi et le centre-ville depuis Uccle et Forest, la ligne 82 constitue une bonne alternative, d’autant plus qu’elle sera temporairement prolongée au Dieweg dès le 6 juin, en passant par la rue de Stalle et le square Marlow. La fin des travaux dans le tronçon sud de la chaussée de Neerstalle permettra de restaurer cette liaison.

En train :

Par ailleurs, la ligne S1 de la SNCB, qui dessert les gares d’Uccle-Calevoet, Uccle-Stalle et Forest-Est, peut également constituer une solution alternative pour les détenteurs de titres de transport interopérables Brupass.

La STIB annonce la mise en place d’un dispositif d’information et d’accompagnement : signalétique spécifique, présence de personnel sur le terrain, diffusion de plans de déviation et envoi de newsletters.

Ces adaptations devraient rester en vigueur pendant toute la durée des travaux, estimée à un an.