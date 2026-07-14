Foyer anderlechtois : l’opposition quitte la commission d’enquête avant le débat sur les recommandations

Les conclusions de la commission d’enquête sur la gestion du Foyer anderlechtois sont examinées dans un climat de fortes tensions. L’opposition accuse la majorité d’avoir mené les travaux au détriment du débat parlementaire.

La commission d’enquête chargée de se pencher sur de possibles irrégularités au Foyer anderlechtois a entamé mardi après-midi le débat sur une série de recommandations soutenues par la majorité, mais sans l’opposition.

Celle-ci a quitté la séance. Le mouvement de départ a été initié par la cheffe du groupe Ecolo, Zakia Khattabi. Selon elle, les députés de l’opposition ont reçu le projet de rapport et les propositions de recommandations une heure avant la réunion de la commission, sans discussion, amendements en amont, ou travail de synthèse préalables.

“Depuis le premier jour, nous dénonçons une méthode qui piétine les droits de l’opposition, mais surtout les droits du Parlement: un calendrier intenable, des documents transmis la veille ou quelques heures avant les auditions organisées au pas de charge… Aucune méthode claire pour la rédaction du rapport… Et aujourd’hui, l’épilogue est à l’image de tout le reste : improvisé, cadenassé et profondément irrespectueux”, a-t-elle pointé.

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Disant ne rien avoir attendu du PS, elle s’en est prise au parti écologiste frère, Groen, qui fait partie de la majorité. “Nous avons souvent mené ensemble des combats pour renforcer le rôle du Parlement, pour défendre des pratiques politiques plus transparentes, plus respectueuses de l’institution, plus éthiques. Où sont aujourd’hui ces principes ? Comment pouvez-vous accepter qu’une commission d’enquête se termine dans de telles conditions ?”.

Elle n’a pas épargné non plus le MR qui “promettait qu’il n’y aurait ni tabou, ni protection, que toute la lumière serait faite… Mais lorsqu’il a fallu défendre les droits du Parlement, vous vous êtes accommodés, jusqu’au dernier instant, d’une méthode qui empêche tout examen sérieux du rapport”.

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Aux Engagés, elle a demandé si la manière de procéder de la majorité était à la hauteur des principes du renouveau démocratique, de la qualité de la décision publique, du respect des institutions qu’ils invoquent.

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