Commission sur le foyer anderlechtois : un troisième rapporteur, Kalvin Soiresse, abandonne

Après Gilles Verstraeten (N-VA) et Marie Cruysmans (Les Engagés), le député bruxellois Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) a annoncé mardi matin qu’il renonçait également à son mandat de rapporteur des travaux de la commission d’enquête sur le Foyer Anderlechtois.

Le député dit refuser de signer le rapport final. Il estime que le document passe sous silence une partie des responsabilités mises en lumière, notamment en matière de gouvernance, et dénonce une méthode de travail biaisée, le PS et le MR ayant selon lui conclu un accord politique avant la fin des discussions sur les recommandations. Il affirme ainsi ne pas pouvoir cautionner un rapport qui, à ses yeux, ne répond pas aux exigences de transparence et de responsabilité révélées par la commission.

Kalvin Soiresse dénonce par ailleurs une rupture de confiance dans les négociations. “Les services du parlement ont envoyé, au moment où nous discutions, la compilation des recommandations de tous les groupes. Le cabinet de la présidence devait nous envoyer une synthèse. Il ne l’a pas fait. Nous n’avons donc pas eu le temps de discuter des recommandations“, a-t-il détaillé.

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“Cela démontre que le PS et le MR avaient déjà arrêté les conclusions politiques de cette commission avant la fin des discussions. Le seul rapporteur issu de l’opposition ne disposait toujours pas des recommandations lorsqu’elles étaient déjà présentées comme acquises“, a-t-il encore dit.

Pour Kalvin Soiresse Njall, la méthode retenue s’est progressivement éloignée de celle qui avait permis le travail consensuel de la commission d’enquête Samusocial.

Troisième abandon

Un peu plus tôt, la cheffe du groupe Ecolo Zakia Khattabi avait déjà dénoncé la volonté du MR de se diriger vers un vote des groupes de la majorité au Parlement bruxellois autour d’un paquet de recommandations avant même leur publication. “Si le MR annonce déjà publiquement que les recommandations feront l’objet de votes majorité contre opposition, alors autant arrêter le travail en cours. Nous n’allons pas continuer à perdre notre temps dans un processus dont l’issue aurait déjà été décidée ailleurs”, a-t-elle dénoncé.

Et d’ajouter : “Nous avons déjà perdu deux rapporteurs au cours de cette commission. Est-ce que l’objectif est maintenant de perdre le troisième ?” Dans l’opposition, le député N-VA Gilles Verstraeten avait en effet renoncé il y a quelques jours, évoquant des conditions de travail intenables en raison du délai de travail très rapproché imposé par la majorité au moment de la création de la commission il y a à peine plus d’un mois. Fin juin, Marie Cruysmans (Les Engagés) avait aussi quitté sa fonction de rapporteure et dénoncé des “conditions incompatibles avec la recherche de la vérité“.

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BX1 – Photo : Belga