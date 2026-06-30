Foyer anderlechtois : Marie Cruysmans quitte sa fonction de rapporteure et dénonce des conditions incompatibles avec la recherche de la vérité

La députée bruxelloise Les Engagés Marie Cruysmans a décidé de se démettre de sa fonction de rapporteure de la commission d’enquête parlementaire sur le Foyer anderlechtois, annonce le parti par communiqué ce mardi.

La députée bruxelloise Les Engagés Marie Cruysmans quitte ses fonctions de rapporteure, dénonçant des “conditions” qui rendent “matériellement impossible de préparer sérieusement les auditions et de mener un travail d’enquête rigoureux, citant des “auditions de 10 à 12 heures par jour, tous les jours de la semaine, samedi compris, une masse considérable de documents à analyser, de nouveaux témoins à entendre et de nouvelles pièces qui continuent d’arriver”. Marie Cruysmans estime dès lors “qu’il serait irresponsable de rédiger et de cosigner un rapport qui ne pourrait pas être établi avec toute la rigueur nécessaire”, ajoutant que “ses préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises au sein de la commission, sans qu’une adaptation de la méthode de travail ne soit envisagée”.

Pour Les Engagés, cette décision “ne remet nullement en cause la nécessité de faire toute la lumière sur le dossier du Foyer anderlechtois. Bien au contraire. Elle vise précisément à défendre les conditions indispensables à un travail d’enquête sérieux, indépendant et incontestable.”

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“Les auditions confortent les soupçons autour d’un système où le clientélisme, le contournement des règles d’attribution et l’utilisation de moyens publics à des fins de campagne électorale pourraient ne pas relever d’incidents isolés, mais d’un véritable mode de fonctionnement”, souligne Marie Cruysmans. Elle insiste également sur l’existence d’un “climat particulièrement préoccupant” au sein du Foyer anderlechtois: “certains témoignages entendus évoquent un climat de terreur et une omerta qui semble entourer le système de gouvernance du Foyer anderlechtois. Plus inquiétant encore, certains témoins sont apparus manifestement bridés dans leurs déclarations, après avoir bénéficié d’un coaching particulièrement efficace assuré par l’avocat du Foyer anderlechtois et par une entreprise de coaching engagée aux frais du Foyer anderlechtois. Les Bruxellois ont droit à toute la vérité et celle-ci ne pourra émerger qu’au prix d’un travail d’enquête sérieux et approfondi“.

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Composée de 15 membres effectifs et de 6 membres avec voix consultative ainsi que de suppléants à raison d’un par groupe, la commission est présidée par Bertin Mampaka (MR), le président du Parlement bruxellois. Celui-ci ne prendra toutefois pas part aux votes. La première vice-présidence a été attribuée, selon la clé Dhondt au groupe MR. Elle sera assurée par la libérale Aurélie Czekalski. Le deuxième vice-président sera le socialiste Marc-Jean Ghyssels. Le troisième sera Petya Obolensky (PTB). Il y a quatre rapporteurs parmi lesquels deux membres de l’opposition. Le texte de l’ordonnance sera modifié avec effet rétroactif.

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