Que se passe-t-il à la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois ? “On est dans le chaos organisé”

Que se passe-t-il à la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois ? Depuis sa mise en place, les incidents se multiplient. L’opposition dénonce une mauvaise gestion des séances.

Ce lundi matin, les auditions de la commission d’enquête étaient consacrées aux délégués sociaux régionaux. Leur mission : veiller à ce que toutes les règles soient respectées dans l’attribution des logements sociaux. Elles ont mis en lumière une série de problèmes de gouvernance dans les pratiques du Foyer anderlechtois.

Trois autres séances de la commission d’enquête sont prévues cette semaine. Le rythme est soutenu, alors que l’opposition dénonce une désorganisation totale. Elle dit avoir beaucoup de mal à travailler efficacement dans ces conditions. “On est dans le chaos organisé“, déplore Zakia Khattabi, cheffe de groupe Ecolo. “L’agenda est serré, les témoins sont convoqués la veille, le règlement veut que la commission valide la commission… mais c’est impossible de le faire le jour même. Donc, c’est le chaos organisé“, explique-t-elle.

Même constat pour Bernard Clerfayt (Défi) : “La majorité, elle-même, dans son bureau, ne parvient pas à organiser qui auditionner, quel document recevoir. Ils discutent très longuement entre eux, cela reporte le début des travaux. On ne sait pas quel est le programme de travail, on reçoit les documents avec beaucoup de retard ou on ne les reçoit pas.”

Des documents toujours attendus

Les débuts sont difficiles et la majorité ne le nie pas. La commission d’enquête est confrontée à plusieurs obstacles. On a appris ce matin que le Foyer anderlechtois refusait de transmettre certains documents. Cela a obligé le président à se saisir de l’affaire. Ces écueils n’empêchent toutefois pas les commissaires d’avancer.

“On prend les choses de manière sérieuse, même si on estime depuis le début qu’on peut faire le travail sans commission d’enquête“, réagit Jamal Ikazban, chef de groupe PS. “Ce n’est pas qu’on n’en voulait pas, mais le parquet est en train de faire son travail. Nous sommes pour la séparation des pouvoirs et il n’est pas anormal de buter à certains moments, comme par exemple des documents qu’on voudrait avoir, mais qui ont déjà été saisis par la justice. A-t-on le droit de s’en emparer et de les consulter?“.

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Pour le MR, l’important est la qualité des échanges et Clémentine Barzin en est, à ce stade, satisfaite: “Ce qui est très important, c’est d’avoir des auditions les plus complètes possibles et d’échanger de manière très authentique avec les différents intervenants et témoins qui viennent. Ça, c’est au rendez-vous“, assure la députée.

L’agenda des auditions est désormais fixé. En principe, celle du président du Foyer anderlechtois Lotfi Mostefa devrait avoir lieu à la fin de la semaine prochaine.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Morgane van Hoobrouck