Foyer anderlechtois : Le conseil d’administration n’a pas pu délibérer, faute de quorum

Cette réunion devait notamment examiner la ratification de décisions prises le 15 juin, dont la régularité fait l’objet de contestations et de procédures en cours.

Lundi, le conseil d’administration a décidé de suspendre temporairement l’actuel président Lotfi Mostefa (PS) et de le remplacer par la vice-présidente Marcela Gori (MR). Absente à cette réunion, l’aile socialiste du CA et la direction contestent la validité de cette décision.