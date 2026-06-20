Foyer anderlechtois : Le conseil d’administration n’a pas pu délibérer, faute de quorum
Le conseil d’administration du Foyer anderlechtois convoqué en urgence vendredi n’a pas réuni le quorum requis pour délibérer valablement, annonce la société de logement social dans un communiqué.
Cette réunion devait notamment examiner la ratification de décisions prises le 15 juin, dont la régularité fait l’objet de contestations et de procédures en cours.
Lundi, le conseil d’administration a décidé de suspendre temporairement l’actuel président Lotfi Mostefa (PS) et de le remplacer par la vice-présidente Marcela Gori (MR). Absente à cette réunion, l’aile socialiste du CA et la direction contestent la validité de cette décision.
Vendredi, le conseil d’administration n’a donc pas pu se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour. Le Foyer Anderlechtois rappelle que “toute régularisation doit s’inscrire dans un cadre juridiquement sécurisé, conforme aux statuts, aux principes de bonne gouvernance et aux observations de l’autorité de tutelle”.
Belga