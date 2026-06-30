“Elle fait plouf”: Marc-Jean Ghyssels charge la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois et Georges-Louis Bouchez

Marc-Jean Ghyssels était l’invité de Bonjour Bruxelles et a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

La commission d’enquête poursuit ses travaux, avec une crainte qui revient régulièrement : celle de devoir boucler ses conclusions dans la précipitation. Une chose est toutefois certaine : la date du 21 juillet reste inchangée. “Oui, c’est confirmé et reconfirmé. Il s’agit d’un accord de majorité. Nous demandons donc à ceux qui posent les questions d’aller droit au but”, explique le député bruxellois, membre de la commission.

D’ici là, les parlementaires devront rédiger un rapport, qui sera ensuite voté en commission avant d’être soumis à la séance plénière. “C’est une véritable course contre la montre et les séances sont très longues”, reconnaît celui qui n’a jamais été favorable à la création de cette commission. “Ce lundi, nous avons siégé de 9 h 30 à 23 h. Si les travaux ne sont pas terminés le 21 juillet, une séance supplémentaire est éventuellement prévue le 22. En revanche, le rapport devra être adopté le 17 juillet, date de la dernière séance plénière.”

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Ce mardi, trois directeurs du Foyer anderlechtois seront auditionnés. “J’espère qu’ils nous apprendront quelque chose”, glisse Marc-Jean Ghyssels, visiblement sceptique. “L’audition de lundi a duré sept heures et nous n’avons pas appris grand-chose. Les mêmes questions ont été posées quinze fois et les réponses étaient toujours les mêmes. Pour l’instant, cette commission d’enquête fait un peu plouf.”

Selon l’invité, les éléments les plus marquants ont finalement émergé lors des auditions de samedi. “Une intervenante, la gestionnaire des attributions, a notamment rappelé qu’il n’y avait pas d’interventions directes du président dans les attributions. Il est très présent sur le terrain et relaie certaines décisions, mais celles-ci passent toujours par les différents organes de contrôle.”

“Georges-Louis Bouchez tire les ficelles”

Pour l’ancien bourgmestre de Forest, il existait des mécanismes bien plus simples pour faire toute la lumière sur cette affaire. Il estime que certains cherchent avant tout à obtenir la tête du président du Foyer anderlechtois. “Ceux qui réclamaient le départ de Lotfi Mostefa ne voulaient même pas l’entendre en commission du Logement. Et cette commission d’enquête coûte une fortune aux contribuables bruxellois.”

L’élu socialiste en est convaincu : “Il s’agit d’une instrumentalisation politique. C’est aussi un coup politique du MR. Quand je vois qu’un Montois s’occupe des affaires bruxelloises… Il a bloqué la Région pendant près de 600 jours et il vient encore mettre son grain de sel.”

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Sans le nommer dans un premier temps, il vise clairement Georges-Louis Bouchez. “C’est mon sentiment, surtout au vu de ses dernières déclarations. Boris Dilliès, lui, essaie de faire respecter les accords et travaille correctement. De l’autre côté, on a Montois qui n’est pas bruxellois et qui vient se mêler de ce qui ne le regarde pas.”

Marc-Jean Ghyssels maintient enfin sa position de départ : “Je l’ai dit dès le début, cette commission ne sert à rien. Elle court-circuite le travail de la justice. Nous aurions très bien pu travailler avec la commission du Logement ou mettre sur pied une commission spéciale.”

Avant de conclure : “On me reproche souvent mon franc-parler, mais je continuerai à dire ce que je pense. Dans cette commission, on entend toujours les mêmes choses.”