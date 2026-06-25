Foyer anderlechtois : de nouveaux documents seront transmis au parlement ce vendredi

Bertin Mampaka, président du Parlement bruxellois mais aussi président de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois, était l’invité de Bonsoir Bruxelles.

Pour rappel, la commission a été créée, non sans divergence de vue entre les ailes MR, Engagés et PS de la majorité, après les révélations d’un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT). Basées sur des échanges de messages écrits et vocaux, ainsi que des témoignages, celles-ci tendent à accréditer la thèse selon laquelle le président du CA du Foyer, Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux en intervenant dans la procédure de dérogation.

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Depuis le début de la commission, près de dix séances ont déjà eu lieu et plus de 25 personnes ont été entendues. “Ce débat sur le foyer anderlechtois, c’est l’occasion d’évaluer toutes nos politiques en matière de logement social. Est-ce qu’on doit rester dans le modèle qu’on a créé à l’époque ou est-ce qu’on doit réfléchir pour passer du logement social au logement abordable qui inclut les AIS, le fond du logement, l’allocation de loyer, etc“, juge Bertin Mampaka

“Demain à midi, le Foyer anderlechtois va nous envoyer une camionnette pleine de toute une série de documents qui n’avaient pas été donnés dans un premier temps. Mais à la suite de cette réquisition des magistrats de liaison ainsi que du procureur général, nous sommes supposés avoir tout demain. J’espère qu’on va retrouver, dans ce que nous aurons demain, les documents qui sont supposés avoir été perdus“, annonce le président de la commission d’enquête. Ce transfert de nouvelles pièces au dossier fait suite à la perte de listings annoncée la semaine dernière. Il confirme également que Lotfi Mostefa sera entendu par la commission le 2 juillet.

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