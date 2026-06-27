Foyer anderlechtois: la gestionnaire des attributions dit n’avoir jamais attribué sur ordre de qui que ce soit

La gestionnaire de l’attribution des logements disponibles au Foyer anderlechtois a soutenu samedi décider seule de celle-ci.

“Ce n’est pas le président qui dit: ce logement, tu dois l’attribuer…Là franchement pas”, a déclaré Sabruina De Schepper entendue samedi durant plusieurs heures par la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois.

Cette instance est chargée de se pencher sur de possibles irrégularités de gestion de cette Société Immobilière de Service Public (SISP) et notamment sur des soupçons d’interférences politiques de l’ordre du clientélisme de la part du président actuel, Lotfi Mostefa (PS).

“Le président ne m’a pas orientée vers des candidats locataires ou demande de mutation ou transferts de logements… Non…. Il me donne des avis, c’est une personne de terrain, comme l’est un concierge et quand ils voient ou croisent des personnes, ils me donnent l’info et me demandent si je peux prendre contact avec celles-ci pour inscrire leur demande dans leur dossier. Je suis moi-même interpellée en faisant mes courses et par la suite, je les appelle pour donner le bon renseignement”, a-t-elle expliqué.

Etant installée à l’accueil du siège administratif, elle a également précisé suivre “la même procédure d’un point A à un point B depuis douze ans”, et ne jamais avoir entendu le président lui faire part de son insatisfaction quant à une décision d’attribution de logement.

Disant ne pas s’intéresser au climat politique à Anderlecht, elle a fortement relativisé le climat d’angoisse au sein du personnel dont il a été fait état dans le reportage de la VRT. “Quand on parle de terreur, je vais juste vous dire quelque chose: quand il y a eu la fête du personnel le 17 juin, toutes les personnes étaient présentes. On a mangé, on a ri, et certaines personnes ont dansé. Il faudra m’expliquer s’il y a une terreur”.

Belga